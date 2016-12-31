وزارة الأوقاف تتلقى دعوة للمشاركة في التحضير لموسم الحج 1438هـ الشهر المقبل

2016-12-31م الساعة 19:00

التغيير- صنعاء:

تلقت وزارة الأوقاف والإرشاد دعوة رسمية من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اللقاء السنوي الخاص بالإعداد والتحضير لموسم الحج 1438هـ، والذي من المزمع عقده في الـ25 من جمادى الأولى الموافق / / 2016م.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور/ احمد عطية إنه سيتم مناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج اليمن وإسكانهم وتنقلاتهم والخدمات المقدمة لهم مع وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور/ محمد بن صالح بنتن وعددٍ من الجهات المعنية بتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين. وأشار الوزير عطية إلى أن اللقاء يأتي في إطار خطة وزارة الحج السعودية للتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في مختلف الدول الإسلامية لمناقشة الترتيبات والمتطلبات اللازمة للحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لعام 1438هـ.

هذا ومن المقرر أن يضم الوفد الذي سيترأسه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور/ احمد عطية كلاً من وكيل قطاع الحج والعمرة مختار الرباش، ومدير عام مكتب الوزير طارق القرشي، واحمد القمادي المختص في إدارة المعلومات بقطاع الحج والعمرة، ونائب القنصل اليمني بجدة لشؤون الحج والعمرة احمد السعدي.

إلى ذلك وجه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، بإيقاف 66 من الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين. وبحسب المذكرة التي وجهها الوزير عطية لوكيل قطاع الحج والعمرة فإن قرار توقيف الوكالات الـ66 جاء بسبب تخلف بعض الحجاج المسجلين لديها والذين تتراوح نسبتهم إجمالاً بين 600-500 حاج بعد أن كانت تقلصت نسبة التخلف إلى الصفر في المواسم السابقة.

ولفت وزير الأوقاف والإرشاد إلى مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء موسم الحج 1438هـ دون أن تفي تلك الوكالات بالتزامها بإعادة الحجاج المتخلفين إلى أرض الوطن، الأمر الذي استدعى إيقافها عن مزاولة نشاطها في موسم الحج 1438هـ لعدم الوفاء بالتزامها وفقاً للتعهدات والاتفاقيات المبرمة بينها وبين وزارة الأوقاف والإرشاد.

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