الاحمر يبارك انتصارات الجيش في البقع

2016-12-31م الساعة 19:45

التغيير – صنعاء:

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالين هاتفيين بمحافظ صعدة هادي طرشان وقائد محور صعدة العميد عبيد الأثله للاطلاع على المستجدات الميدانية وجهود تحرير المحافظة.

وبارك نائب الرئيس الانتصارات التي حققها أبطال الجيش بدعم وإسناد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في جبهة البقع بمحافظة صعدة وما يحرزونه من تقدم كبير في وجه الميليشيات الانقلابية.

وأشاد بتضحيات الأبطال من أبناء الجيش وما يسطرونه من ملاحم بطولية في سبيل استعادة الدولة اليمنية وإفشال محاولات التمدد الإيراني التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

كما ثمن الفريق محسن، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، التضحيات التي تقدمها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر للشرعية في شتى المجالات.

وأطلع محافظ صعدة وقائد المحور نائب رئيس الجمهورية على المستجدات الميدانية والملاحم البطولية التي يسطرها الأبطال في الميادين، معبرين عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية.

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