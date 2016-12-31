جامعة عدن تدعو الجهات المختصة لوقف الاعتداءات على اراضي الجامعة
قبل 1 ساعة, 12 دقيقة

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2016-12-31م الساعة 19:55

التغيير – صنعاء:

ناقش مجلس جامعة عدن اليوم برئاسة رئيس الجامعة الدكتور الخضر لصور الاعتداءات على أراضي الحرم الجامعي والجمعية السكنية التابعة للجامعة.

ودعا المجلس الجهات المختصة الى تحمل مسؤوليتها وحماية ممتلكات الجامعة والتدخل العاجل لمنع الاعتداءات وعدم السماح بأجراء اية استحداثات في المخطط الهندسي التابع للجامعة وتشويه صورته الحضارية والتأثير على العملية التعليمية فيها.

وكان الاجتماع ناقش عدد من القضايا الأكاديمية والبحثية والإدارية والطلابية وشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، بالإضافة الى الصعوبات التي تواجهها الجامعة وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال العام الجديد.

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