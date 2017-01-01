تدشين البرنامج التدريبي لموظفي مستشفي الشيخ زايد للأمومة والطفولة بصنعاء

2016-12-31م الساعة 23:39

التغيير- صنعاء – عمر الصراري :

انطلاقا من شعار " معا نحو التميز" وبرعاية الدكتور عبد الكريم محمود الوتيري مدير عام مستشفى الشيخ زايد للأمومة والطفولة نفذت شركة فرانس ليه يوم امس الخميس البرنامج التدريبي لجميع موظفي المستشفى تحت عنوان "التحفيز الوظيفي" والذي سيستمر لمدة ستة أيام بمعية المدرب الدولي حكيم الشميري .

وتأتي هذه البرامج الذي تنفذها فرانس ليه في إطار المسؤولية المجتمعية والصحية وضرورة التحفيز الجيد لموظفي المستشفيات تحديدا في ظل الظروف الصعبه التي تشهدها اليمن

واوضح الدكتور عبدالله العقاب مدير سوق اليمن لشركة فرانس ليه أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار مسؤوليات واهتمامات شركة فرانس ليه المجتمعية وقد راعت فرانس ليه انتقاء المدرب الجيد والكفؤ للخروج بحصيلة جيدة من ايام هذه الدورات وبإذن الله سيشمل البرنامج التدريبي عدة مستشفيات.

الجدير بالذكر أن البرنامج يشمل كافة موظفي المستشفيات مدراء ورؤساء أقسام وموظفين.