قائد محور صعده يكشف انباء السيطرة الكاملة على مقر اللواء 101 في منطقة البقع وطرد المليشيات منه

2016-12-31م الساعة 23:49

التغيير – صنعاء :

أعلن الجيش الوطني اليمني، السبت، استكمال تحرير مقر اللواء 101 في منطقة البقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال الجيش في بيان له إن وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة تمكنت من استكمال تحرير مركز قيادة اللواء 101 مشاة في جبهة البقع بمحافظة صعدة ودحر الميليشيات الانقلابية بعد تكبديها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أنه جرى تطهير مركز قيادة اللواء بالكامل والسيطرة على مواقع أخرى في منطقة البقع الحدودية مع السعودية أهمها جبال العضبا.

في ذات السياق أكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، إن معارك عنيفة، دارت الليلة الماضية، بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح من جهة أخرى، في جبهة البقع.

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