بكلية الهندسة بالجامعة الإماراتية

الدكتور العزعزي يفتتح معامل الجيولوجيا وخواص النفط والمكامن في قسم النفط والغاز

2017-01-01م الساعة 14:31

التغيير – صنعاء:

أفتتح نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور عبدالله فارع العزعزي اليوم الأحد معامل الجيولوجيا وخواص النفط والمكامن في قسم هندسة النفط والغاز بالجامعة الاماراتية الدولية حيث حضر فعالية الافتتاح كلا من عميد شؤون الطلاب ورئيس قسم النفط والغاز ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية وعدداً من أعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم النفط والغاز بالجامعة.

وقدم طلاب القسم شرحاً مختصراً عن أهمية الجيولوجيا في قسم النفط والغاز ودراسة الصخور في باطن الأرض بهدف معرفة مواقع البترول وتقدير كمياته ومدى جودته وأنواع الصخور وعلاقتها بتواجد مكامن النفط والغاز.

وتطرق الشرح ايضاً إلى عملية الحفر والسائل المستخدم عند حفر طبقات الصخور المختلفة وتحديد خصائص سائل الحفر.

وتشمل دراسات هندسة النفط والغاز العديد من الجوانب منها كيمياء الأرض وفيزياء الأرض وعلم طبقات الأرض والرياضيات والمساحة والجيولوجيا والمكامن والحفر والإنتاج وطرق الاستخراج وتكرير البترول والمنشئات البترولية وتجمع المناهج الدراسية في قسم النفط والغاز بين الجانب النظري والتطبيقي.

من جانبه أكد الدكتور جلال حاتم رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة ومنذُ البداية على جودة التعليم الذي تقدمه والعمل على توفير كافة المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة التي من شأنها تطوير قدرات الطلاب واكسابهم المهارات والخبرات العملية ليكونوا قادرين على المنافسة بجدارة في سوق العمل متسلحين بأرقى العلوم والمعارف.

وأكد الدكتور حاتم إلى سعي الجامعة لتطوير وتعزيز معاملها في مختلف الكليات والأقسام بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا الجانب لخدمة العملية التعليمية وتميز الجامعة وطلابها وخريجيها للارتقاء بمستوى التعليم العالي الأهلي في اليمن والمنطقة.

كما أكد الدكتور عبدالله العزعزي نائب رئيس الجامعة أن هذه الخطوة هي دليل حرص الجامعة على التغلب على كافة الصعوبات والعمل على معالجتها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تتسم بالتفاعل والتشارك والتطبيق لتأهيل الطلاب والجمع بين الجانب العملي والتطبيقي من شأنه تميز الجامعة وطلابها.

كما وجها الدكتور جلال حاتم رئيس الجامعة والدكتور عبدالله العزعزي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية التهنئة لأبنائهم الطلاب بمناسبة العام الجديد متمنين لهم دوام التوفيق والتميز والتحصيل العلمي الجيد مشيرين إلى أن هذا العام سيكون عاماً مميزاً ومختلفاً من حيث تسهيل كافة الصعاب التي قد تعيق العملية التعليمية وتطوير الأداء بما يتناسق مع رسالة وأهداف الجامعة والنهج التي سارت عليه خلال مسيرتها العلمية المتميزة منذُ نشأتها.

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