صالح يستنجد بمشائخ " بني حشيش " لمنع تقدم المقاومة نحو العاصمة صنعاء

2017-01-01م الساعة 19:00

التغيير- متابعات :

يواصل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إستنجاده بمن تبقى من مشائخ قبائل طوق صنعاء وكسب ودهم بالتزامن مع التقدم العسكري لقوات الجيش الوطني نحو العاصمة صنعاء.

ووصف صالح اليوم الأحد في إجتماع بالمشائخ الموالين له من مديرية بني حشيش شرقي العاصمة قبيلة بني حشيش بأنها بوابة النصر مشيدا بأدوار أبنائها في ثورة 26 سبتمبر في محاولة منه لكسب ودهم خصوصا وان قوات الجيش باتت على مقربة من العاصمة صنعاء.

وأضاف صالح: أقول للاخوان مشايخ بني حشيش أنتم بنيتم بني حشيش خلال خمسين سنة بنيتم فيها المزارع الجميلة وبنيتم فيها القصور الرائعة وبنيتم فيها كل شيء من عطائكم ومن عرق جبينكم فحافظوا عليها وحافظوا على أمن واستقرار المديرية التي تشكل رقم كبير في قبائل طوق صنعاء.

وأعلن صالح مجددا استعداده للحوار مع المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا ضده وضد جماعة الحوثي الانقلابية ومع الحكومة الشرعية مشيرا انه بايقاف الحرب سيتوقف اطلاق الصواريخ على الحدود السعودية.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أمس السبت أن صالح بادر بإجراء اتصالات مع مراكز قوى قبلية موالية له في محافظة صنعاء عقب تصاعد حدة الخلافات بينه وبين قيادة جماعة الحوثي.

وشهدت الأيام الأخيرة انشقاقات لعدد من القادة والجنود الموالين للانقلاب، كان أبرزهم ضابط في الحرس الجمهوري.

ويخشى صالح أن تشكل هذه الانشقاقات بداية انقلاب في المشهد العسكري، وخاصة فيما يتعلق بولاء قبائل طوق العاصمة صنعاء، خاصة في ظل تفوق عسكري وتقدم ملحوظ نحو العاصمة صنعاء.

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