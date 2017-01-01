طيران التحالف العربي يستهدف منصة صواريخ في الضالع

2017-01-01م الساعة 19:48

التغيير – صنعاء:

شن طيران التحالف العربي اكثر عدة غارات جوية استهدف مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جبل ناصة والعرفاف شمال مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن .

وقالت مصادر محلية أن الطيران قصف جبل ناصة بخمسة صواريخ، فيما استهدف صاروخ آخر موقع للمليشيات في منطقة العرفاف.

ويأتي قصف الطيران لجبل ناصة لليوم الثالث على التوالي خلال أقل من اسبوع .

وتشير المعلومات إلى أن المليشيات الانقلابية قامت بنصب منصة إطلاق صواريخ متوسطة المدى بإتجاه عدن وأن خبراء إيرانيين يتواجدون في المنطقة لهذا الغرض.

ويعتبر جبل ناصة شمال مريس من أرفع جبال محافظة الضالع، وتتمركز فيه مليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ أكثر من عام سنة ومن خلاله تفرض حصار مطبق على المواطنين في قرى غرب مريس وتستهدف حركة المواطنين

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