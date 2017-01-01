يناشد رجال الخير مساعدتة ..

الحاج علي حاتم يعاني من فشل كلوي مزمن تسبب في تورم عروق يدية

2017-01-01م الساعة 19:49

التغيير - غمدان أبوعلي :

صراع مرير مع المرض يعاني منة الحاج علي حاتم مقبول محمد البالغ من العمر 40 سنة من مديرية الدريهمي محافظة الحديدة جراء تعرضة لفشل كلوي مزمن تسبب في تورم عروق يدة حيث يخضع للاستصفاء الدموي مرتين أسبوعيا" , وقد أستنزفة المرض كل مايملك ..

وتتلخص حالة الحاج «علي حاتم » بأنه يعاني من فشل كلوي مزمن وذلك بسبب إصابتة بفشل كلوي مزمن " فيروس c " إضافة إلى ذلك فأسرة علي حاتم تعيش في عش من القش ولاتملك مايكفي للنزول للحديدة أسبوعياً لأجراء الاستصفاء الكلوي في مركز الغسيل الكلوي بالحديدة كونة من مديرية الدريهمي والتي تبعد عن المحافظة نحو 10 كيلو وحالتهم المادية صعبة للغاية..

والأسرة تناشد رجال الخير بمد يد العون وإنقاذ والدهم الوحيد لهم والمساعدة في انقاذ حياتة , والتخفيف من معاناتة , للتواصل مع الحالة على رقم ( 736606599 ) أو التواصل على رقم ( 770071010 ) لأيصالكم الى منزل المريض وجزاكم الله خير الجزاء داعياً المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم ..

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet