التربية : صرف مرتبات 1600معلمة خلال يومين وتحذر من أي ابتزاز

2017-01-01م الساعة 20:20

التغيير - طاهر الشلفي:

اكد وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم احمد حسين النونو، أن وزارة التربية استكملت اعداد ورفع الكشوفات الخاصة باستحقاق 1600 معلمة من معلمات الريف الى وحدة الشراكة العالمية للتعليم. مشيراً أنه من المتوقع الشروع في عملية الصرف خلال اليومين القادمين.

من جانبه اوضح مدير عام شئون المعلمين خالد ابراهيم أن اللجان خلال الأيام الماضية عكفت على مراجعة بيانات المعلمات من واقع نتائج النزول الميداني لتحديد تاريخ مباشرة العمل للمعلمات في مقر اعمالهن لعدد 1581 معلمة موزعات على 1258 مدرسة في 75 مديرية من 12 محافظة .

واكد أنه تم عكس البيانات واحتساب المرتبات للاشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2016 م. بواقع 36،250 الف ريال كمرتب شهري لكل معلمة.

واشار إلى أن هذا المرتب لمن باشرت عملها من بداية شهر أكتوبر 2016م ، أما من تأخرت في مباشرتها للعمل فقد تم مراعاة ذلك واحتساب مرتبها من تاريخ المباشرة. مضيفاً أن المرتبات ستسلم للمعلمة نفسها ولا تقبل أي توكيلات باستلام الراتب.

وأهاب مدير عام شئون المعلمين بضرورة التزام جميع المعلمات بالدوام المدرسي والخطة الدراسية، والإبلاغ بمن يحاول ابتزازهن بأي شكل من الأشكال تحت مبرر المعاملة والمتابعة لتعاقدهن.

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