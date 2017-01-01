توجيهات حكومية باعتماد طباعة الكتاب المدرسي ضمن موازنة وزارة التربية

2017-01-01م الساعة 20:33

التغيير – صنعاء:

قال المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم "أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وجه وزير المالية باعتماد طباعة الكتاب المدرسي ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم لعام 2017."

واضاف الدكتور باسليم "أن فريق إعداد موازنة وزارة التربية والتعليم، يعد موازنة الوزارة للعام القادم وسيتم فيها إدراج ميزانية لطباعة الكتاب المدرسي في العاصمة المؤقتة عدن".

واوضح مدير المؤسسة، أن قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وزير التربية والتعليم، رقم 1 لعام 2017، أعاد تنظيم عمل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بإدارتها التنفيذية وفروعها الثلاثة (صنعاء، عدن، حضرموت)، حيث خصص فرع صنعاء لتغطية احتياج إقليم آزال، وسبأ، وتهامة، وخصص إنتاج فرع عدن لتغطية احتياج مدارس إقليم عدن، والجند، أما فرع حضرموت فيخصص لتغطية احتياج إقليم حضرموت.

وحذر الدكتور باسليم، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، من عبث مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بالمنهج المعتمد، حيث قاموا بالعبث في المنهج المعتمد في 2014، ودس مفاهيم مرفوضة غير معتمدة أو متوافق عليها، كما هو في كتاب لغتي العربية للصف التاسع الجزء الاول صفحة 152.

وعبر مدير المؤسسة، عن تقدير موظفي ومنتسبي المؤسسة للجهود التي لتوجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التربية رئيس المؤسسة، بصرف مرتبات موظفي المؤسسة للأشهر سبتمبر - ديسمبر 2016.

وأوضح ان قيادة فرع المؤسسة في صنعاء، إرسال كشوفات رواتب موظفيي المؤسسة، تمهيدا لرفعها الى رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة رواتب الموظفين، محملا المليشيا مسؤولية ذلك.

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