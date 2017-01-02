ائتلاف الاغاثة الانسانية يطلع حلة جديدة من موقع الالكتروني

2017-01-02م الساعة 12:11

التغيير – تعز:

اعلن ائتلاف الاغاثة الانسانية في تعز اطلاقه موقع الكتروني على شبكة الانترنت. وقال في بيان صحافي له، حصل "التغيير" على نسخة منه، ان " الموقع سيؤدي دوراً ملموساً في تزويد وسائل الإعلام المحلية والخارجية بالمعلومات الكافية عن الوضع الإنساني الذي تعيشه محافظة تعز جراء الحرب المفروضة عليها منذ ما يقارب العامين".

واضاف " ويحتوي الموقع الموجود على رابط (chr-taiz-ye.org ) على تقارير إنسانية شهرية وأفلام وثائقية وفلاشات مرئية توضح الوضع الإنساني الذي وصل إليه سكان المحافظة، بالإضافة إلى مشاريعه المنفذة منذ تأسيسه وحتى اليوم".

"التغيير" ينشر نص البيان:

مع دخول اليوم الأول من العام الجديد 2017 يطلق ائتلاف الإغاثة الإنسانية-تعز الحلة الجديدة من موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويأمل ائتلاف الإغاثة أن يؤدي الموقع دوراً ملموساً في تزويد وسائل الإعلام المحلية والخارجية بالمعلومات الكافية عن الوضع الإنساني الذي تعيشه محافظة تعز جراء الحرب المفروضة عليها منذ ما يقارب العامين.

ويحتوي الموقع الموجود على رابط (chr-taiz-ye.org ) على تقارير إنسانية شهرية وأفلام وثائقية وفلاشات مرئية توضح الوضع الإنساني الذي وصل إليه سكان المحافظة، بالإضافة إلى مشاريعه المنفذة منذ تأسيسه وحتى اليوم.

ومع إطلاق الموقع الإلكتروني يعلن الائتلاف عن تقرير الوضع الإنساني في محافظة تعز لشهر ديسمبر من العام الماضي 2016، يتضمن إجمالي الخسائر البشرية والمادية التي تم رصدها جراء الأحداث في المحافظة والوضع الصحي والتعليمي القائم، والاحتياجات الإنسانية الإغاثية للمحافظة.

وأعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية عن إشهار أعماله في مؤتمر صحفي عقده في شهر مايو من العام 2015 بعد تدهور الأوضاع في المدينة جراء اشتعال وتيرة الحرب، وتضرر آلاف السكان.

وائتلاف الإغاثة هو مكون مدني غير حكومي طوعي تنموي إغاثي لا يهدف إلى الربح، يعمل على إدارة وتنسيق وتنظيم الجهود الإنسانية والأنشطة الميدانية المختلفة بين شركائه المحليين والذين يزيد عددهم عن (200) مؤسسة وجمعية ومنظمة ومبادرة شبابية ولجان ميدانية.

كما يعمل على تسويق خططها وبرامجها في مختلف المجالات لدى الجهات المانحة إقليميا ودوليا لتحقيق الاستجابة العاجلة لمتطلبات المتضررين من الحروب والكوارث في شتى المجالات.

وللمزيد من التفاصيل حول التقارير الإنساني لشهر ديسمبر 2015 الصادر عن الائتلاف بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.chr-taiz-ye.org/?p=27048

صادر عن:

ائتلاف الإغاثة الإنسانية-تعز

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