مشترك تعز يدعو وكيل المحافظة بعدم تجاوز صلاحياته

2017-01-02م الساعة 12:20

التغيير – صنعاء:

دعت اللجنة التنفيذية لاحزاب اللقاء المشترك وكيل محافظة تعز، عارف جامل، بعدم تجاوز صلاحياته والاتلزام بالاصول الادارية والتنظيمية.

وقالت اللجنة فبي بيان لها، حصل "التغيير" على نسخة منه، انه ". وقفت اللجنة التنفيذية لاحزاب اللقاء المشترك امام تجاوزات وكيل محافظة تعز عارف جامل للصلاحيات الممنوحة له وما يقوم به من ممارسات غير قانونية من بينها : تكليف مدراء عموم لبعض المديريات والمكاتب التنفيذية دون علم المحافظ . بما يمثل اعتداء على صلاحيات المحافظ وارباك للمحاولات الجادة لتفعيل اجهزة السلطة المحلية بصورة صحيحة تحافظ على وحدة الصف المقاوم للانقلاب ".

ودعت "جميع اعضاء احزاب اللقاء المشترك لرفض التكليفات الصادرة عن اطر في السلطة المحلية لا تملك الحق باصدارها حفاظا على وحدة الصف الوطني للمقاومة ".

"التغيير" ينشر نص البيان:

وقفت اللجنة التنفيذية لاحزاب اللقاء المشترك امام تجاوزات وكيل محافظة تعز عارف جامل للصلاحيات الممنوحة له وما يقوم به من ممارسات غير قانونية من بينها : تكليف مدراء عموم لبعض المديريات والمكاتب التنفيذية دون علم المحافظ . بما يمثل اعتداء على صلاحيات المحافظ وارباك للمحاولات الجادة لتفعيل اجهزة السلطة المحلية بصورة صحيحة تحافظ على وحدة الصف المقاوم للانقلاب .

واللجنة التنفيذية اذ تدين هذه التصرفات تدعو الوكيل

عارف جامل لعدم تجاوز صلاحياته والإلتزام بالاصول الادارية والتنظيمية والحرص على التقيد بتوجيهات المحافظ وكذا احترام سلطات الاطر القيادية الاخرى حرصا على وحدة القرار ورص صفوف قيادات الشرعية نحو العمل على انجاز قضية تحرير تعز من الانقلابيين وحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة . وتدعوه ايضا لاحترام التعهدات التي تم التوصل اليها في اجتماع اللجنة التنفيذية لاحزاب المشترك مع وكلاء المحافظة وهو احدهم . كما تدعو الجميع لتحمل مسئولياتهم والالتزام بالقانون والابتعاد عن المناكفات وعدم تجاوز الصلاحيات التي تمنحها لهم السلطة الشرعية. وبنفس الوقت تدعو جميع اعضاء احزاب اللقاء المشترك لرفض التكليفات الصادرة عن اطر في السلطة المحلية لا تملك الحق باصدارها حفاظا على وحدة الصف الوطني للمقاومة .

وتدعو السلطة الشرعية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة عدم السماح بتجاوز الوكلاء لصلاحياتهم والعمل بمسئولية تحت قيادته وعدم الخروج عن توجيهاته باعتبارة المسئول الاول في المحافظة ويتحمل المسئولية في حدوث اية تداعيات من شأنها تعطيل جهود السلطة الشرعية في توحيد صفوف المقاومة لتحقيق هدف التحرير لتعز والتغلب على قوى الانقلاب واستعادة الدولة . كما تناشد رئس الجمهورية والحكومة محاسبة من يستغلون وظائفهم لتحقيق مارب شخصية او حزبية على حساب المصلحة العامة .

صادر عن اللجنة

التنفيذية لاحزاب اللقاء

المشترك / تعز

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