اطلاق الشبكة المدنية لمعايير الاستجابة الطارئة (استجابة)

2017-01-02م الساعة 12:24

التغيير- صنعاء:

دشنت امس الأحد 1 يناير 2017م، الشبكة المدنية لمعايير الاستجابة الطارئة (استجابة)، اليوم بمقر مؤسسة وهج الحياة بصنعاء، الذي ستعمل بمجل المعايير والمواصفات الدولية للاغاثة والاعمال الانسانية الطارئة. بالشراكة بين كلا من منظمة سفراء اسفير، ومؤسسة وهج الحياة، والمؤسسة العربية للاعلإم والتوعية المجتمعية.

واشار علي الدوة. رئيس الشبكة - في تصريحات صحفية - "انه خلال الاشهر القادمة سنعمل من خلال التدريب والتاهيل لمنظمات المجتمع المدني والناشطين للمعايير الدولية للإغاثة، بحيث نستطيع القول بأن المعونات ستصل بصوره سلسة ومطابقة للمعايير الدولية والتي تطبق عالمياً في التوزيع العادل للمساعدات والمواد الإغاثية في الحالات الطارئة".

ومن جهته قال محمد المطري. الامين العام للشبكة:"ان عمل الشبكة لن يقتصر على محافظة معينة، بل سيكون على جميع المحافظات، وبكل المستويات المطلوبة، وقد تتوسع أعمال لتقييم الأعمال الإنسانية خارج البلد". واضاف المطري:" خلال الفترة القليلة القادمة سيتم تدشين العديد من المشاريع بالشراكة مع منظمات محلية ودولية تعمل بمجال الاغاثة".

واضافت افراح الشرعبي. المدير التنفيدي للشبكة، بأننا نرحب بجميع منظمات ومكونات المجتمع المدني، والناشطين الراغبين للإنظمام للشبكة في جميع انحاء اليمن، حيث سيتم تدريب وتاهيل كوادر تلك الجهات التي ستلتحق بالشبكة بمجالات الاستجابة الطارئة.

الجدير بالذكر ان "الشبكة المدنية لمعايير الاستجابة الطارئة" تهدف الى تفعيل دور المعايير الدولية للاغاثة الانسانية، ورفع مستوى كفاءة منظمات المجتمع المدني اليمنية، للعب دورها الإنساني في ظل الظروف الراهنة".

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