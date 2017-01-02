غارات متواصلة على مواقع ومعسكرات الميليشيات بمحيط العاصمة صنعاء

2017-01-02م الساعة 13:17

التغيير – صنعاء:

شنت طائرات التحالف العربي اليوم الإثنين غارات متواصلة على مواقع ومعسكرات يسيطر عليها ميليشيات الحوثي في محيط العاصمة صنعاء .

واستهدفت غارات التحالف مواقع للحوثيين في مناطق " مسورة " و " نقيل بن غيلان " ومركز مديرية " نهم " ومفرق أرحب " باتجاه العاصمة صنعاء .

كما استهدفت غارات مماثلة مواقع يتمركز فيها الحوثيون وقوات من الحرس الجمهوري والدفاع الجوي في مديريات حراز والحيمة وصعفان .

وتأتي غارات التحالف تزامناً مع معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش والمقاومة في مديريات نهم وصرواح - شرق العاصمة صنعاء .

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