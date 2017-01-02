بن دغر: الحكومة تولى جل اهتمامها لدعم الوحدات العسكرية

2017-01-02م الساعة 18:00

التغيير – صنعاء:

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة تولى جل اهتمامها لدعم الوحدات العسكرية، وأن لجان صرف مرتبات الجيش والأمن مازالت مستمرة في العمل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بنائب رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد سيف، وعدد من قيادات وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة، حيث تمحور اللقاء حول دراسة الخطط الاستراتيجية لتطوير عمل الوحدات العسكرية خلال العام الميلادي الجديد.

وشدد رئيس الوزراء، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ", على ضرورة استعادة هيبة دائرة التمويل في وزارة الدفاع والعمل بجدية لترتيب أوضاعها المالية والإدارية، مؤكداً أنه لدى الحكومة والقيادات العسكرية تحدي كبير في بداية العام الميلادي الجديد يجب توحيد الجهود والانتصار.

فيما أشار نائب رئيس هيئة الأركان إلى ضرورة العمل وفق ميزانية تشغيلية محددة، وذلك من أجل انتظام العمل داخل المعسكرات ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية لكافة منتسبي القوات المسلحة.

ومن جانبه، أوضح مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء عبدالقادر العمودي، أهمية التركيز على الأولويات التي يجب التعامل معها بشكل عاجل ورسم الخطط الأولية لتطوير جاهزية وأداء العمل العسكري.

حضر اللقاء نائب وزير الإدارة المحلية حسين منصور، و مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء صالح محمد، و مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد فضل غرامة.

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