جماعة الحوثي تختطف الصحفي تيسير السامعي من نقطة أمنية بتعز

2017-01-02م الساعة 22:51

التغيير- تعز :

اختطف مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، اليوم الإثنين، صحفياً من أحد النقاط الأمنية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، حسبما قال مصدر مقرب من الصحفي.

وأضاف المصدر لوكالة "الأناضول"، مشترطا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أن مسلحين حوثيين أوقفوا الصحفي "تيسير السامعي" في إحدى النقاط الأمنية في مديرية "دمنة خدير" بمحافظة تعز؛ عندما كان عائداً من مقر عمله؛ حيث "قاموا باختطافة واقتياده إلى منطقة مجهولة".

وأشار إلى أن السامعي صحفي غير محسوب على أي من طرفي الأزمة في اليمن، وأنه ترك العمل الصحفي، واستمر في وظيفته الحكومية في مكتب الصحة في "دمنة خدير".

وعن السبب المرجح لاختطافه، قال المصدر ذاته: "هناك بعض الموالين لجماعة الحوثي كان قد أوشى لقيادات ميدانية حوثية في المنطقة بأن تيسير يعمل صحفيا ويُراسل مواقع إخبارية، رغم أنه متوقف عن مزاولة الصحافة منذ أن سيطر الحوثيون على المنطقة".

والسامعي عمل مراسلاً لعدد من الصحف والمواقع الإخبارية من أهمها صحيفة "المصدر" الأهلية، وكتب في عدد من الصحف من بينها صحيفة "الجمهورية" الحكومية، وصحيفتي "أخبار اليوم" و"حديث المدينة" الأهليتين.

لكنه خلال الفترة الماضية عمل في البناء مع توقف الرواتب الحكومية، حسب ما ذكر المصدر.

ولم يتسن "للأناضول" الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثيين حول ما أورده المصدر.

ويعيش الصحفيون في اليمن تحت ظروف حرجة، وتتهم نقابة الصحفيين جماعة الحوثيين وحلفاءها من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بـ"اختطاف" 16 صحفياً في سجونها، فيما يحتجز تنظيم القاعدة اثنين آخرين.

وعلى وقع الأوضاع الأمنية الصعبة، فضّل العشرات من الصحفيين مغادرة البلاد، فيما انتقل آخرين إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

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