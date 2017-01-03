مؤسسة التراحم الطبية تختتم مشروع المريض الفقير

2017-01-03م الساعة 13:16

التغيير – صنعاء:

اختتمت مؤسسة التراحم الطبية مشروع المريض الفقير الذي نفذته خلال العام 2016م وبتمويل من أوقاف الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لأعمال البر والخير وإشراف مؤسسة الشيخ عبد الله بن ثاني للخدمات الانسانية (راف) ..

استهدف المشروع 397 مريضاً من ذوي الأمراض المزمنة من شريحة الفقراء والمحتاجين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضح مدير عام المؤسسة أن الخدمات الصحية التي قدمتها المؤسسة والتدخلات الجراحية شملت مرضى زراعة الكلى ، القلب المفتوح ، جراحة المخ والأعصاب ، العمود الفقري ، السرطان ، جراحة الوجه والفكين وغيرها من التخصصات الأخري.

وأشار إلى أن المؤسسة قدمت بحسب امكانياتها أدوية ومحاليل ومستلزمات طبية لمركز علاج لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي مساهمة منها في التخفيف من معاناة المرضى من الأطفال ، لافتا إلى أن المؤسسة ستقوم بالدعم والترويج لتقديم الخدمات العلاجية والمعونات للمركز .

وأكد مدير المؤسسة أن المؤسسة ستعمل على تسليط الضوء على معاناة الأطفال المصابين بسرطان الدم نتيجة شحة الأدوية ، منوهاً إلى ضرورة دعم كل الجهات المعنية والمنظمات الدولية للمركز خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى أن المؤسسة تنفذ حاليا مشروع مكافحة سوء التغذية بمحافظة الحديدة للحد من المجاعة وتحسين مستوي التغذية. كما نفذت المؤسسة مخيماً طبياً مجانياً لجراحة العيون بمحافظة إب أجرت خلاله 600 عملية مجانية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وفحص أكثر من أربعة آلاف و 500 مريض .

ودعا مدير عام المؤسسة كافة العاملين في المجال الإنساني داخل اليمن وخارجه إلى مد يد العون للشعب اليمني والتكاتف لرفع معاناة المرضى الفقراء في مختلف محافظات الجمهورية

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet