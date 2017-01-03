صنعاء : الصحفي منصور الصمدي يتلقى تهديداً بالتصفية الجسدية

2017-01-03م الساعة 22:02

التغيير- صنعاء :

تلقى الزميل منصور الصمدي - الصحفي في (مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر) .. تهديدا بالتصفية الجسدية.

واوضح الزميل منصور الصمدي - في بلاغ تقدم به الى نقابة الصحفيين اليمنيين والنائب العام .. ونشره على صفحته بـ(الفيسبوك) انه وفي تمام الساعة (٦.٤٠) من مساء يومنا هذا الثلاثاء الموافق: (٣-١-٢٠١٧م) .. تلقى اتصال من الرقم: (٠١٢٣٤٢٤٧) .. وكان المتصل شخص مجهول .. ظل يسأله بنبرة المحقق عن عنوان منزله مؤكدا انه يريد زيارته .. ثم قال له بالحرف: "شوف يا طرطور يا ابن الحرام .. اقسم بالله وبشرفي اننا حنوصلك الى اينما انت، ونربيك ونعملك كيف تكتب عن اسيادك .. اكتب وصيتك".

وقال الصحفي منصور الصمدي في منشوره: "بدوري اتقدم بهذا البلاغ الى نقابة الصحفيين اليمنيين .. والى النائب العام .. واحمل سلطات الامر الواقع مسئولية حمايتي انا واسرتي".

وكان الزميل منصور الصمدي الذي يعمل ايضا - رئيس الحزب الليبرالي اليمني، ورئيس الدائرة الاعلامية بإتحاد منظمات المجتمع المدني - نشر مؤخرا مقالين صحفيين: (دعوة للتمرد -لنعترف قبل السقوط الأخير) استعرض فيهما الاوضاع المعيشية المتردية والمأساوية التي يعيشها الشعب اليمني، وحالة الفساد والنهب التي تشهدها مؤسسات الدولة، مطالبا اليمنيين بالتمرد والثورة على ما يسمى بسلطات الأمر الواقع.

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