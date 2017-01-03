كمين للقاعدة واشتباكات تودي بحياة 11 جنديا من قوات الجيش و 15 من عناصر التنظيم في أبين

2017-01-03م الساعة 22:09

التغيير- أ ف ب :

قتل 16 جنديا يمنيا في مواجهات منفصلة مع مقاتلين من "القاعدة" ومتمردين في اليمن، وفقا لما افادت مصادر عسكرية ومسؤولون. وقالت المصادر ان 15 مقاتلا من "القاعدة" و9 متمردين حوثيين قتلوا في اعمال العنف التي وقعت في مناطق جنوب اليمن.

وفي محافظة ابين، نصب عناصر من "القاعدة" كمينا لقوة من الجيش كانت في طريقها لتنفيذ عملية على موقع يسيطر عليه الجهاديون في شرق مدينة شقرة الساحلية، وفقا لمصادر امنية.

ووقع اشتباك ادى الى مقتل 15 من "القاعدة" و11 جنديا. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 5 جنود. وذكرت مصادر امنية ان مقاتلي "القاعدة" استولوا على آليتين عسكريتين واسلحة خلال المواجهات.

وتواجه القوات الحكومية اليمنية، مدعومة منذ آذار 2015 بتحالف عربي بقيادة الرياض، المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق يمنية عدة، في مقدمها صنعاء شمالا، والجهاديين في جنوب البلاد وجنوب شرقها. واستغل تنظيما "القاعدة" و"الدولة الاسلامية" عدم استقرار اليمن لتعزيز وجودهما.

من جهة اخرى، دارت معارك مع المتمردين في محيط مدينة بيحان في محافظة شبوة. وقالت مصادر عسكرية ان 9 متمردين و5 عسكريين، بينهم ضابط، قتلوا. ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم من انصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على مدينة بيحان، وفقا للمصادر نفسها.

وتقول الامم المتحدة ان النزاع في اليمن خلف اكثر من 7 آلاف قتيل منذ اكثر من 21 شهرا. وباءت جميع محاولات تسويته عبر التفاوض بالفشل.