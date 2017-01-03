محافظ المهرة يوجه جميع المؤسسات والمنافذ الجمركية بالمحافظة بتوريد الإيرادات الى البنك المركزي في عدن

2017-01-03م الساعة 22:49

التغيير- عدن :

وجه محافظ المهرة محمد كده، جميع مؤسسات الدولة، والمنافذ الجمركية، في المحافظة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن توريد إيرادات المحافظات إلى حساب البنك المركزي في عدن اعتبارا من بداية العام الجديد 2017م.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم، مصلحة الجمارك في المحافظة، واطلع على جهود موظفي الجمارك، والخدمات المقدمة للمواطنين، مشدد على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.

كما زار المحافظ يرافقه، وكيل المحافظة مختار بن عويض، لمديرية حوف، واطلع على سير العمل في المكاتب الخدمية، والتعليمية والصحية، ومحطة الكهرباء، مشيدا بدور وحدات الامن والشرطة في تعزيز الامن والاستقرار بالمديرية.

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