هكذا علقت توكل كرمان على وفاة الأديب اليمني أحمد قاسم دماج
قبل 1 ساعة, 48 دقيقة

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2017-01-03م الساعة 23:08

التغيير- عدن :

نعت الناشطة اليمنية، توكل عبدالسلام كرمان، رحيل الأديب والمناضل اليمني، البارز، أحمد قاسم دماج.

وقالت كرمان في منشور لها "أنعي لكم وفاة أحد رجالات سبتمبر الكبار، فقد رحل اليوم الاديب والمناضل أحمد قاسم دماج، رحل"الرهينة" أحد شهود الاثبات على بؤس نظام الائمة وطغيانها".

وأضافت أن أحمد قاسم دماج عاش "كما يعيش الاحرار شريفا نزيها محافظا على كبرياءه وكرامته وشرف الجمهورية، لم يخن أو يبدل تبديلا.

وقالت: أعزي نفسي وأسرته وأبناءه ومحبيه والشعب اليمني بهذا المصاب الجلل، وأسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

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