قائد المنطقة العسكرة الرابعة يوضح إنباء القبض على شحنة أسحله مهربة للحوثيين ويكشف الجهة التي تقف خلف ظاهرة التهريب

2017-01-04م الساعة 16:42

التغيير – عدن :

نفى قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن صحة المعلومات المتداولة والخاصة بادعاء ضبط قاطرة أسلحة مهربة من عدن للحوثيين وإيقافها في حبيل الريدة بمحافظة لحج.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" ان تلك الادعاءات والتسريبات محض افتراء ولا اساس لها من الصحة ".. مشيرا الى تواصله في حينه مع قيادة الحزام الامني بالمنطقة المذكورة وعبروا عن نفيهم واستغرابهم لتداول مثل تلك الشائعات والتي يقف وراء تسريبها أطراف تهدف لزعزعة الثقة بين الأجهزة المعنية المختلفة لخدمة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعهم المختلفة.

ولفت قائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى ان التهريب ظاهرة موجوده وتقف خلفها ايران عبر المنافذ البحرية في الحديدة والمخاء وغيرها فضلا عن التهريب عبر الطرق والمنافذ البريه في اتجاه محافظة المهرة.

ودعا وسائل الإعلام المختلفة الى تحري الدقة والالتزام بالمصداقية وتوخى الحذر من الوقوع في فخ الاشاعة المنظمة الهادفة للنيل من وحدة الصف الوطني.

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