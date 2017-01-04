بن دغر يؤكد على إعادة فتح المكاتب التنفيذية وتطبيع الحياة في تعز

2017-01-04م الساعة 18:28

التغيير – صنعاء:

ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم مع محافظ تعز علي المعمري ، مستجدات الأوضاع بمحافظة تعز على مختلف الصعد.

وأكد رئيس الوزراء أن محافظة تعز ستظل قلب اليمن النابض وستبقى الحكومة توليها جل الاهتمام لما تمثله من أهمية استراتيجية ورمزية للوطن.. مشددا على ضرورة إعادة فتح المكاتب التنفيذية بالمحافظة لتطبيع الحياة وتخفيف معاناة المواطن الذي قاسى مرارة الحصار وويلات الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأشاد بن دغر، بحسب وكالة سبا للانباء, بالجيش والمقاومة الشعبية الذين أجهضوا مشروع الانقلاب على الدولة والجمهورية والوحدة وتصدوا بكل بسالة لقوى الظلام ومشروعها الانقلابي.

واطلع من محافظ تعز على قضايا المحافظة وخاصة المتعلقة بآلية صرف رواتب القوات والمسلحة والأمن وإعداد موازنة المحافظة لهذا العام، بالإضافة إلى ملفات الشهداء والجرحى وإعادة عمل المحاكم والنيابات العامة وسرعة البت في قضايا الموقوفين.

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