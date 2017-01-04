ضمن خطة التغذية المدرسية و الإغاثة الإنسانية لشهر ديسمبر2016م

تدشين صرف المساعدات الغذائية لأكثر من مليون و268 ألف مستفيد في 11 محافظة

2017-01-04م الساعة 22:03

التغيير – عارف الشرعبي:

انطلقت اليوم اللجان التابعة لمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية لتدشين صرف المساعدات الغذائية بمديريات المحافظات المستهدفة ضمن مشروع الطوارئ رقم (200890) خطة شهر ديسمبر2016م

وفي تصريح صحفي ، قال يحيى بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم أن هذه المساعدات الغذائية والتي يقوم بتنفيذها مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية ممولة من برنامج الأغذية العالمي وتستهدف (211358 ) أسرة أي ما يعادل (1268148 ) مليون ومأتين وثمانية وستين الف ومائة وثمانية واربعون مستفيد في 11 محافظة مستهدفة وهي ( صعدة - حجة - -الحديدة- صنعاء - المحويت - تعز - اب - البيضاء- عمران - الجوف - مأرب ) ويتم التوزيع لها من خلال 964 مركز (مدرسة ) توزيع في 55 مديرية حيث تأتي هذه المساعدة في إطار تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين والأسر الفقيرة

من جانبه أكد احمود محمد الاخرم مدير عام مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية أن هذه المساعدات يتم صرفها يدا بيد للمستفيدين من خلال لجان صرف مركزية ولجان محلية مكونة من مدير المدرسة وعضو من المجالس المحلية وعضو هيئة التدريس لضمان وصولها إلى مستحقيها مجانا و بأيسر الطرق حيث تحصل كل أسرة على مادة القمح 50كجم ومادة الفاصوليا 5كجم ومادة الزيت ومادة السكر 2.5 كجم

وأضاف الاخرم بدأنا توزيع المساعدات الغذائية في محافظة صعدة ويستفيد منها أكثر من 40000 أسرة أما بقية المحافظات ستباشر عملية الصرف فيها خلال هذه الايام بمشيئة الله تعالى.

من جانب آخر قال يحيى صلح مدير إدارة المتابعة والتقييم أن عملية ترحيل المساعدات الغذائية تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى مركز التوزيع في مديريات المحافظات المستهدفة

الجدير بالذكر ان محافظات تعز ومارب وبعض مديريات الجوف والمحويت ستباشر اللجان اعمالها بعد اكتمال عملية الترحيل .

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