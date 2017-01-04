فشل مدوي لجماعة الحوثي بكسر الاضراب

نقابة التدريس بجامعة صنعاء تؤكد نجاح مرحلة الاضراب الجزئي وتدعو أعضاءها للمواصلة – بيان

2017-01-04م الساعة 22:50

التغيير – صنعاء:

وجهت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء شكرها لأعضاء هيئة التدريس بنجاح مرحلة الإضراب الجزئي التي تم تدشينها صباح اليوم.

واعتبر الهيئة في بيان لها بأن التفاعل الذي لقيه الاضراب الجزئي وعدم التفات أعضاء هيئة التدريس لما وصفه بـ " محاولات شق الصف والتشويش الفاشلة " ، مثل درسا في الروح الوطنية العالية.

البيان عبر عن أمل النقابة في أن تثمر الجهود المشتركة بين وزير التعليم العالي في " حكومة الانقاذ " مع النقابة والمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية ونقابة الموظفين في الجامعة في إيجاد حلول سريعة ومرضية على أرض الواقع .

وأكد البيان بأن الهيئة الإدارية ستظل في حالة انعقاد دائم، و تواصل مستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للتوصل إلى حل مرضي للمطالب ، مؤكدا على ثقة النقابة في مواصلة اعضاءها للالتزام بخطوات التصعيد القادمة بحسب الجدول المعلن.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر في جامعة صنعاء ، عن فشل مدوي منيت به رئاسة الجامعة المعينة من قبل الحوثيين لكسر الاضراب داخل الجامعة.

وقال المصدر بأن رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين فوزي الصغير دعا صباح اليوم لاجتماع لأعضاء هيئة التدريس الموالين للجماعة لإفشال الخطوات التصعيدية التي تقوم بها نقابة التدريس بالجامعة.

وأوضح المصدر بان فوزي حدد مكان اللقاء في أحد قاعات الجامعة ، لكنه فوجئ بمقاطعة كاملة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لحضور اللقاء ما اضطره للمغادرة .

وأكد المصدر بان الحادثة تعد دليلا على التأييد الكامل لبرنامج التصعيد الذي اعلنته النقابة للمطالبة بحقوق أعضاءها وعلى رأسها صرف الرواتب المنقطعة منذ اربعة أشهر.

--

نص البيــان :

الزملاء والزميلات

تتوجه الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء إليكم جميعاً بخالص التحية والاعتزاز والتقدير، على وعيكم الحقوقي الراقي والتزامكم الحضاري بالفعاليات النقابية منذ بدايتها وحتى الآن مع دخولنا مرحلة الإضراب الجزئي ليومنا هذا الأربعاء الموافق 4 يناير، ويوم غد الخميس الموافق 5 يناير.

ونحن على ثقة عالية بمواصلة التزامكم في المرحلة القادمة بحسب الجدول المعلن متمنين أن تثمر الجهود المشتركة لمعالي الأخ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع النقابة والمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية ونقابة الموظفين في الجامعة في إيجاد حلول سريعة ومرضية على أرض الواقع ترفع من معاناتكم وتضمن الاستمرار في العملية التعليمية رغم محاولة العرقلة والتخريب التي تصدر عن أصحاب المصالح الضيقة.

الإخوة والأخوات

إن تمسككم بحقوقكم المشروعة، وتفاعلكم الصادق مع نقابتكم وما يصدر عنها، وعدم التفاتكم لمحاولات شق الصف والتشويش الفاشلة قد شكل - للقريب والبعيد معاً - درساً بليغاً عن المواقف المبدئية المشرفة، والروح الوطنية العالية، والعمل الحقوقي المؤسسي في ظل هذا الواقع الصعب، والظروف المعقدة.

إن الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم، و تواصل مستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للتوصل إلى حل مرضي تلمسونه على أرض الواقع. وتُهيب بكم التمسك بوحدة الصف والبقاء على تواصل دائم مع يصدر عن نقابتكم، وعدم الالتفات إلى أي شائعات أو مهاترات تحاول التشويش على قضيتنا العادلة والمشروعة.

عشتم وعاشت جامعتنا منارةً للعلمِ وحصناً لقيمنا وحضارتنا اليمنية الأصيلة،،،

صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء

الأربعاء الموافق 4 يناير 2017م

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet