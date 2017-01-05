رابطة الأمهات تستنكر تجويع ميليشيا الانقلاب للمختطفين في سجن البحث الجنائي بصنعاء

2017-01-05م الساعة 16:46

التغيير – صنعاء:

استنكرت رابطة أمهات المختطفين بصنعاء تجويع جماعة الحوثي وصالح المسلحة لأبنائنا المختطفين وحرمانهم المستلزمات الضرورية في سجن البحث الجنائي حسب ما تأكد لأسر وأهالي المختطفين هناك.

وقالت : إننا نقف أمام منعطف خطير يمر به أبناؤنا المختطفون والمخفيون قسراً في سجون الحوثيين فلا يكفي أنهم مختطفون ظلما دون وجه حق ويصل اختطاف بعضهم لما يناهز العامين، واليوم لا تقوم جماعة الحوثي وصالح المسلحة بتوفير ضروريات الطعام والشراب وهي أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لهم في كل قوانين ودساتير حقوق الإنسان العالمية وتعرضهم للتجويع وما يرافقه من مخاطر سوء التغذية ضمن انتهاكات كبيرة ابتدأت بالاختطافات ولن تنتهي بكل بشاعتها إلا بعودتهم إلينا وإلى حياتهم الطبيعية بيننا .

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً من سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة وضمان سلامتهم داخل السجون والمعتقلات؛ ونحمل سلطة الأمر الواقع بالعاصمة صنعاء مسؤولية ذلك ونؤكد أن جرائم الاختطاف والتعذيب والتجويع الممنهج جرائم ضد الإنسانية ولن تسقط بالتقادم.

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