تكريم البروفيسور غالب عقلان المخلافي من مدينة سلطان الطبية
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2017-01-05م الساعة 18:28

التغيير – صنعاء:

قام  الدكتور سعود عثمان الشيليش المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، بتكريم البروفيسور غالب عقلان المخلافي، وذلك للجهود التي بذلها في مجال النشر والأبحاث العلمية الطبية.

وقد شارك البروفيسور المخلافي في عدة مؤتمرات علمية عالمية،  وقد قام بنشر العديد من البحوث والدراسات  الطبية المتخصصة في العام 2016 في مجلات عالمية محكمة  (Q1 )، ويعد المخلافي من الأساتذة  اليمنيين المبرزين في مجاله العلمي.

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