المخلافي: اي مبادرة للحل السياسي يجب ان تلتزم بالمرجعيات

2017-01-05م الساعة 20:53

التغيير – صنعاء:

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان اي مبادرة للحل السياسي يجب ان تلتزم بالمرجعيات المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، وما تم الاتفاق عليه في مشاورات السلام السابقة في سويسرا والكويت حتى ينعم ابناء الشعب اليمني بسلام حقيقي مستدام .

وثمن وزير الخارجية خلال لقائه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا ادموند براون دعم حكومة بريطانيا للشرعية الدستورية وحل الأزمة اليمنية من خلال الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي وفقا للمرجعيات الثلاث

كما تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في الساحة اليمنية ، ومناقشة المستجدات ونتائج اجتماع اللجنة الرباعية الخاص باليمن و التصريحات الأخيرة التصعيدية وغير المسؤولة لطرفي الانقلاب والتي تكشف نواياهم الحقيقية الرافضة للسلام وعدم اكتراثهم بالمعاناة الشديدة لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج .

وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقدير بلادنا لموقف بريطانيا الداعمة للحكومة الشرعية لليمن ومساعيها لإنهاء الصراع وإحلال السلم والاستقرار في بلادنا ووقف تدهور الأوضاع الانسانية والمعيشية للمواطنين.

وأشاد السفير البريطاني، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، بالتحسن الملحوظ الذي تشهده المناطق المحررة في اليمن وبدء الحكومة الشرعية في تقديم الخدمات للمواطنين فيها..مؤكداً على أهمية استئناف المشاورات السياسية للتوصل الى حل عادل ومستدام للصراع في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث والتي تُجمع عليها كافة الدول الراعية للتسوية في اليمن .

ولفت ادموند بروان الى ان التصريحات الأخيرة غير المسؤولة لطرفي الانقلاب لا تخدم التسوية السياسية في اليمن..مشيراً الى انه يجري الإعداد لعقد اجتماعين مقبلين في الجانب الاقتصادي على المستوى الفني في العاصمة السعودية الرياض لممثلي دول الرباعية وسيتم دعوة ممثل للحكومة اليمنية لحضور الاجتماعين وتقديم رؤية الحكومة اليمنية للاحتياجات الاقتصادية و الإنسانية الملحة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن .

واكد السفير البريطاني ان التواصل الدائم بين حكومتي اليمن وبريطانيا على أعلى المستويات يسهم في الدفع بالتسوية في اليمن قدما ويعزز جهود الامم المتحدة والدول الراعية في هذا الاتجاه .

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