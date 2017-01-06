مقتل طفلة برصاص قناصة الميليشيات في تعز

الجيش اليمني يتقدم في بيحان وغارة تطيح بقيادي حوثي

2017-01-06م الساعة 11:21

التغيير - تعز:

اشتدت وتيرة المواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة البقع بمحافظة صعدة (شمال اليمن)، وذلك بعد تقدم الجيش المدعوم من طيران التحالف العربي، إذ سيطر على مواقع جديدة في البقع وقطع الطريق الرابط بين صعدة والجوف التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش اليمني شنت عملية على منطقة ثأر صلة وتقدمت في البقع شرق صعدة، لافتة إلى مقتل القيادي الحوثي مراد الشظبي بغارة جوية للتحالف على صعدة، في وقت متأخر مساء أول من أمس.

في الأثناء، تواصل مدفعية الجيش اليمني القصف على مواقع الميليشيات الانقلابية التي لا تزال في صرواح، التي تستميت المليلشيات في الحفاظ عليها.

وفي جبهة بيحان بمحافظة شبوة، تمكنت قوات الجيش من السيطرة على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بعد معارك عنيفة ومتواصلة منذ أيام.

وقال مصدر عسكري إن وحدات الجيش المدعومة بالمقاومة تمكنت من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على وادي بيحان المطل على خطوط إمداد الميليشيات إلى منطقة الصفراء القريبة من منطقة الصفحة، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وشن طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، سلسلة غارات مكثفة على معسكرات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظات شبوة وتعز والحديدة ومأرب.

وفي تعز، سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع جديدة في جبهة مقبنة (غرب تعز) بعد هجوم مباغت على المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات.

وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قصفها وقنصها المارة من المواطنين في مناطق متفرقة من تعز. آخر تلك العمليات مقتل الطفلة سهام محمد وإصابة أخرى كانت رافقتها خلال عودتهما من المدرسة في شارع الثلاثين (غرب معسكر الدفاع الجوي) طبقا لشهادات مصادر محلية.

كما شن طيران التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع الميليشيات بالجبهة الشمالية الغربية لمديرية عسيلان، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الانقلابيين، وتدمير خمسة أطقم ومنصتين لإطلاق الصواريخ.

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