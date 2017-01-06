الحديدة: خطباء المليشيا يرددون الصرخات الخمينية ويدعون لإغاثة الجبهات بالمال والرجال

2017-01-06م الساعة 18:35

التغيير- صنعاء:

دعا خطيب لمليشيا الحوثي والمخلوع في جامع العيسي بمدينة الحديدة ، دعا لدعم الجبهات بالمال والرجال لانهم يقاتلون ما اسماه بالعدوان ، يأتي ذلك وسط عودة المتحوثيبن قتلى وجرحى ، من جبهات حربهم العبثية ضد الوذن ولصالح اجندة ايرانية ، وحذر الخطيب الحوثي من الاستماع الى الاعلام والنظر للمذيعات في التلفزيونات لانهن عاريات فاسقات بحسب قوله ، ومن المضحك انه استدل بآيات في غير موضع الاستدلال " بحسب مانقل شهود عيان لشبكة #الحطامي_عاجل واضاف خطيب المليشيا ، البعض يريد ان تكون الحديدة مثل عدن بلاكهرباء وفيها اغتيالات بحسب كلامة مشيرا انه لن تكون الحديدة مثل عدن ونحن موجودون ولن نسمح بذلك ، مادفع بعدد من المصلين الخروج اثناء الخطبة لترديد الخطيب الأكاذيب ، وخاصة ان محافظة الحديدة تنعدم فيها الكهرباء منذ عامين وتعيش اوضاع معيشية صعبة ومجاعة ونهب وسلب وانهيار لمؤسسات الدولة ، اضافة الى اوضاع امنية اودت بحياة العشرات من ابناء الحديدة ، وفي نهاية خطبته قام الخطيب الحوثي بترديد الصرخة الخمينية دون ان يردد بعده احد ، وسط استياء من المصلين الذين خرج الكثير منهم اثناء الخطبة وبعدها .

هذا وكانت المليشيا قد ارسلت الاسبوع الماضي خطيبا هو ضابط في الحرس الجمهورية صعد الى المنبر ولم يقل شيئ يفهمه الناس ليقوم بعدها بترديد الصرخة لوحده وهو مادفعه اليوم للمجيئ بعدد من المرافقين ليرددوا بعده الصرخة

وفي جامع عثمان وبعد فرض مكتب الاوقاف خطيب حوثي منذ شهرين تكرر تأخر الخطيب في هذه الجمعة ليصعد احد المصلين ويخطب 10 دقائق فقط وكان جامع عثمان من اشهر الجوامع الذي تقام فيه الجمع والذي كان يخطب فيه الشيخ عبدالملك الحطامي والذي لا يزال مختطف منذ عام في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع ، واليوم تحاول المليشيا بتصرفاتها محاولة ابعاد الناس عن الجامع .. واخماد رسالته في قلوب المواطنين .

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