الكشف عن فضيحة فساد جديدة لمدير التوجيه المعنوي التابع للانقلابيين

2017-01-06م الساعة 18:38

التغيير – صنعاء:

كشفت مصادر مطلعة ان يحيى محمد المهدي المعين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية مديرا لدائرة التوجيه المعنوي وصحيفة 26سبتمبر في صنعاء , يسعى للاستخواذ على ارصده الصحيفة في البنك المركزي اليمني , بعد ان سحب مبالغ مالية كبيرة من ارصدة الصحيفة في البنوك التجارية .

وذكرت المصادر ان صحيفة 26سبتمبر تمتلك عدد من الحسابات في البنك المركزي والبنوك التجارية بالعملات المحلية والاجنبية .

واشارت الى ان المهدي يسعى حاليا لسحب 190 ألف دولار من احد حسابات الصحيفة في البنك المركزي ويحاول تقديم رشاوي لمساعدته على سحب ذلك المبلغ .

وتحول المهدي بفعل الفساد الحوثي الفاضح من قيم جامع معسر الحال , الى ثري وبرتبة عميد , واستغل منصبه في جبابة الاموال وتمكن خلال اقل من اربعة شهور من شراء فيلا بمبلغ 72 مليون ريال في بيت بوس , وكذا شراء سيارتين من شركة عذبان بديون كانت على الشركة للصحيفة مقابل إعلانات من السنوات السابقة .

واضافت المصادر ان المهدي لم يكتفي بسحب ارصدة الصحيفة ومنها ارصدة خاصة بالتأمين الصحي للصحفيين في 26سبتمبر , بل يرفض توريد أي مبالغ , حيث عين احد اخوانه مسؤلا عن المطابع والذي يرفض أي عمل الا بدفع المبالغ نقدا , ويرفض أي شيك , كون سيورد الى حسابات الصحيفة , وان ذات الامر مع اعلانات الصحيفة .

واشارت المصادر الى ان الحوثي يحي المهدي اقال مؤخرا رئيس شعبة التأمين, بعد رفض الاخير تصرفات المهدي وبيع مخصصات الدائرة من المواد الغذائية والمشتقات النفطية في السوق السوداء

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