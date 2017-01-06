السفير مارم يعفي المواطنين من الرسوم غير القانونية

2017-01-06م الساعة 16:27

التغيير – القاهرة:

قام السفير الدكتور محمد مارم بتفقد سير العمل في القسم القنصلي بسفارتنا بالقاهرة للاطلاع على الخدمات التي يقدمها القسم للمواطنين اليمنيين والتقى العاملين بالقنصلية ومجموعة من المواطنيين.

وأكد مارم مجددا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم عمل القسم القنصلي ووجه بعدم تحصيل اي رسوم خارج الرسوم القانونية المقررة بلوائح العمل القنصلي وتحصيل الرسوم بسندات رسمية او طوابع بالنسية للتصديقات.

ووعد مارم بدعم كل جهود القسم القنصلي بما يحقق مصلحة المواطنين اليمنيين وتسهيل معاملاتهم.

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