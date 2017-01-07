نقابة تدريس جامعة صنعاء تعلن بدء الإضراب الشامل في الجامعة

2017-01-07م الساعة 12:26

التغيير – صنعاء:

اعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء تدشين مرحلة الإضراب الشامل في الجامعة ابتداء من اليوم السبت.

وقالت الهيئة الإدارية للنقابة في بيان لها بأن تدشين المرحلة الثالثة من فعاليات الإضراب، والمتمثلة في الإضراب الشامل، بداية من اليوم يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية وقرارات الهيئة الإدارية في هذا الشأن.

ودعا البيان اعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإنجاح هذه المرحلة بعد نجاح فعاليات التصعيد السابقة المتمثلة برفع الشارات الحمراء، والإضراب الجزئي خلال الاسبوع الماضي.

وأكد البيان على أن خطوة الاضراب الشامل للمطالبة بحقوق اعضاء هيئة التدريس المشروعة وعلى رأسها المرتبات والأجور هو عمل نقابي قانوني .

مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة الإدارية والمجلس الأعلى للتنسيق بين النقابات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة " الانقاذ الوطني " ؛ لتحقيق حلول مرضية لمطالبكم المشروعة.

نص البيان:

بيان نقابي بخصوص تدشين مرحلة الإضراب الشامل ابتداء من يوم السبت الموافق 7 يناير 2017م

الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

إن الهيئة الإدارية وهي تدشن المرحلة الثالثة من فعاليات الإضراب، والمتمثلة في الإضراب الشامل، بداية من يوم السبت الموافق 7 يناير 2017م، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية وقرارات الهيئة الإدارية في هذا الشأن، تتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز بمواقفكم الثابتة تجاه مختلف قضاياكم الحقوقية، وكذا التزامكم ببيانات النقابة وتعميماتها خلال المراحل السابقة المتمثلة برفع الشارات الحمراء، والإضراب الجزئي.

وفي هذا الصدد، فإن النقابة تؤكد لكم عزمها وإصرارها على المضي في تحقيق المطالب المشروعة لمنتسبيها، وفي مقدمتها دفع الرواتب الشهرية.

ونطلعكم بأن هناك جهوداً مشتركة تقوم بها الهيئة الإدارية والمجلس الأعلى للتنسيق بين النقابات مع الأخ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتحقيق حلول مرضية لمطالبكم المشروعة.

آملين أن تترجم سريعاً على أرض الواقع بما يكفل رفع معاناتكم، واستئناف العملية التعليمية. وتُهيب الهيئة الإدارية بكم مواصلة الالتزام بالإضراب الشامل؛ دعماً لتلك الجهود.

الإخوة والأخوات

إن إضرابكم للمطالبة بحقوقكم المشروعة وعلى رأسها المرتبات والأجور هو عمل نقابي قانوني لن تنال منه الدعاوى المغرضة التي تهدف إلى حرمانكم من تلك الحقوق.

كما أن تمسككم الدائم بحقوقكم المشروعة، والتعبير عنها وفق الأطر النقابية هو المدخل الحقيقي والفاعل لنيلها.

علماً بأن زملاءكم في الهيئة الإدارية للنقابة في حالة انعقاد دائم، ويبذلون الجهود الحثيثة لتحقيق مطالبكم على كافة المستويات، وسيوافونكم بكل المستجدات بخصوص ذلك.

والله من وراء القصد،،،

صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء

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