الجيش يشن هجوماً معاكساً في علب صعدة ويتقدم بنهم ويسيطر على مواقع جديدة في مقبنة وجبل حبشي

2017-01-07م الساعة 12:41

التغيير – تعز:

تكبدت ميليشيات الحوثي وصالح خسائر واسعة في معظم جبهات القتال، إثر تحقيق الجيش اليمني خلال الأيام الماضية تقدما متسارعا في جبهات صعدة ونهم ومأرب والجوف وتعز، إذ سيطرت القوات على جبال وتلال ومواقع استراتيجية كانت خاضعة لميليشيات الانقلاب.

ففي صعدة، معقل جماعة الحوثي، تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها في عدد من المواقع مع اشتداد المواجهات العنيفة في جبهة علب وسقط العشرات من القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات بينهم قيادات على إثر هجوم شنته قوات الجيش اليمني.

وفشلت الميليشيات في استعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية، بما فيها جبل مندبة في علب، حيث تمكنت قوات الجيش من إفشال الهجوم على الجبل وشن هجوم معاكس والسيطرة على مواقع أخرى باتجاه منطقة سحار الشام، في ظل استمرار المعارك وتقدم قوات الجيش، ومقتل العشرات من صفوف الميليشيات بينهم القيادي في جبهة علب المدعو أبو طه الخولاني.

وفي جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، حققت قوات الجيش تقدما جديدا مع استمرار المعارك العنيفة، وتمكنت من السيطرة على كافة الجبال المطلة على وادي محلي، إضافة إلى قطع إمدادات الميليشيات الانقلابية إلى مسورة. كما تمكن الجيش اليمني من استهداف طقمين عسكريين للميليشيات الانقلابية محملين بعناصر مسلحة وعتاد عسكري بالقرب من سوق صرواح بمحافظة مأرب، وقتل جميع من كان عليهما بعد احتراقهما.

وفي جبهة تعز، يواصل الجيش تقدما متسارعا في جميع الجبهات، بلغ أشده في الجبهة الغربية، وجبهة الصلو الريفية (جنوب المدينة) حيث واصلت القوات المسنودة بطيران التحالف، لليوم الثاني على التوالي، تقدمها.

وعلى صدى الانهيارات العسكرية اليومية في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح، اشتدت حدة المعارك في جبهة مقبنة، (شمال غربي تعز) وتمكنت قوات الجيش اليمني من تطهير مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، حيث استعادت قرى البركنة، معقل الميليشيات في مقبنة، وتبة دار قاسم، والجبيرية الصفراء والعنين.

وتسعى قوات الجيش لتطهير منطقة مقبنة بشكل كامل من الميليشيات الانقلابية للأهمية الاستراتيجية التي تحتلها المنطقة كونها تطل وتسيطر على الطريق الرئيسي لإمدادات الميليشيات من الحديدة إلى عناصرها في ضواحي شمال وغرب تعز.

وبعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوف ميليشيات الانقلاب وفرار من تبقى، غنمت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخائر تعود للميليشيات، في الوقت الذي لا تزال المعارك عنيفة ومستمرة في عدد من التباب والجبال المؤدية إلى قرية الصراهم، المطلة على الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز – الحديدة، ومنطقة الاحيوق في حمير، القريبة من الخط الرابط بين تعز - المخا – الحديدة، وسط تقدم قوات الجيش، وذلك بحسب مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط».

وفي ظل الانهيارات الكبيرة في صفوف ميليشيات الانقلاب في جميع جبهات القتال باليمن، قال المحلل السياسي، باسم الحكيمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تعيش حالة انهيار غير مسبوقة على المستوى العسكري والاقتصادي بعد تحقيق الجيش اليمني، في اليومين الماضيين، تقدما استراتيجيا في كل الجبهات».

وأضاف: «خلال عامين ظلت مناطق في بيحان وعسيلان مسرحا للضغط على جبهات مأرب والبيضاء، وطرد الميليشيات منها يعني إغلاق منافذ مهمة أمام الحوثيين كانت تسمح لهم بالمناورة في محافظات جنوب اليمن إلى جانب أن شبوة وخلال عامين تشهد تواترا للمعلومات عن عمليات تهريب منظمة للسلاح تصل إلى الحوثيين، وتحرير ما تبقى من مناطق فيها من المفترض أنه يمنع استمرار تهريب السلاح أو على الأقل يجعله من عمليات التهريب الصعبة للغاية وغير منتظمة كما أن تحرير ما تبقى من شبوة يعني أيضا القدرة على رفد وتعزيز القوات في البيضاء».

وأشار إلى أن «الأهم في هذه المعارك ألا تتوقف هذه العمليات عند بيحان وعسيلان، لأنها ستكون محدودة الجدوى إذا لم تشكل سندا ودعما للبيضاء ورافعة جديدة لقوات الجيش هناك، أما فيما يخص جبهة نهم فقد تمكنت قوات الجيش من تحقيق تقدم مهم بالسيطرة على سلسلة مرتفعات أهمها جبل القتب، وهذا الأمر يعطي قوات الجيش القدرة على السيطرة النارية على مساحة واسعة باتجاه صنعاء، والتحدي الأبرز الآن هو الوصول إلى نقيل بن غيلان آخر سلسلة جبلية وعرة تفتح الطريق إلى صنعاء».

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