تقرير: الميليشيات تقتل 200 مدني بينهم 23 طفلا

2017-01-08م الساعة 16:30

التغيير – صنعاء:

كشفت لجنة التحقيق الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن رصدها لأكثر من 300 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في عموم المحافظات اليمنية، وانتهائها من التحقيق في 380 ملف انتهاك خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها «رصدت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي من العام المنصرم 2016 عدد 302 واقعة انتهاك ارتكبت بحق المدنيين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وإن وقائع الانتهاكات هذه سقط فيها 200 قتيل، بينهم 28 امرأة و23 طفلا، إضافة إلى سقوط 60 جريحا، وجميعها حدثت في أوقات متفرقة من العامين 2015، و2016، وتم رصدها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من قبل راصديها الميدانيين في المحافظات».

وأضافت: «تنوعت الانتهاكات لتتضمن 41 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و95 حالة استهداف مدنيين، و47 تدمير أعيان مدنية، و48 حالة تهجير قسري، و29 حالة اعتقال خارج نطاق القانون، و8 حالات إخفاء قسري، و9 وقائع زرع ألغام، و7 حالات تعذيب، و5 حالات تجنيد أطفال، و7 وقائع تفجير ونهب منازل».

وفي مدينة تعز، ذكر البيان أن اللجنة وثقت خلال «ديسمبر الماضي 10 حالات تفجير منازل وتدمير 172 محلا تجاريا في حي الكمب، وفي منطقة الجحملية قام الفريق بمعاينة وتوثيق 5 سجون ومعتقلات غير إنسانية، من بينها سجن واحد تحت الأرض».

وأوضحت أن هذه السجون كانت تستخدمها ميليشيات الحوثي وصالح «لاعتقال وتعذيب المواطنين في الأشهر الماضية، حيث إن فريق اللجنة حقق مع 9 مواطنين من الذين تم احتجازهم لعدة أشهر في هذه المعتقلات غير القانونية، إضافة إلى أنها أنهت خلال ديسمبر الماضي أيضًا التحقيق في 380 ملف انتهاك تنوعت وقائعه ما بين استهداف مدنيين، واستهداف أعيان مدنية، وتهجير قسري، وتعذيب، واعتقالات جماعية وفردية حدثت في أغلب محافظات اليمن».

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