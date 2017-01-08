مقتل وإصابة العشرات وتدمير آليات عسكرية للانقلابيين في جبهتي حرض وميدي

2017-01-08م الساعة 16:36

التغيير- صنعاء:

قتل وأصيب العشرات من الانقلابيين ودمرت عدد من الآليات العسكرية في غارات متفرقة شنها طيران التحالف العربي مساء الجمعة وصباح امس السبت في جبهتي حرض وميدي، وبحسب مصادر خاصة للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فإن مقاتلات التحالف العربي استهدفت طقماً وقتل 12 فرداً ممن كانوا فيه، كما دمرت غارة أخرى دبابة تي 72 ومدفع هاوزر، بالاضافة إلى طقم عسكري في جبهة ميدي.

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن مقاتلات التحالف العربي دمرت دبابة أخرى في منطقة المداحشة بوادي عبدالله جنوب مدينة حرض حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة من المكان المستهدف.

وفي سياق متصل دمرت مقاتلات التحالف العربي بغارة جوية مدفع نوع هاوزر تابع المليشيات الانقلابية في منطقة الحجاورة على خط ميدي حرض.

كما دمرت مقاتلات التحالف في وقت سابق من مساء الجمعة أيضاً طقماً عسكرياً يحمل عليه رشاش نوع ٢٣ تابعاً للمليشيا في منطقة الخزان شرق مدينة ميدي.

من جهة أخرى: استهدفت مدفعية التحالف العربي والجيش الوطني أمس تعزيزات عسكرية للمليشيا الانقلابية عند وصولها إلى كل من منطقة المجبر والشريفية شمال مدينة حرض.

كما استهدفت مدفعية التحالف العربي والجيش الوطني أيضاً تعزيزات عسكرية في جنوب مدينة ميدي سقط خلالها العشرات من الانقلايين قتلى وجرحى بحسب مصادر خاصة للمركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة

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