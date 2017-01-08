جثث قتلى وجرحى المليشيا تصل بالعشرات الى محافظتي الحديدة وحجه

2017-01-08م الساعة 16:25

التغيير – صنعاء:

قال سكان محليون في محافطتي حجه والحديدة ، بان عشرات الجثث من قتلى مليشيا الحوثي والمخلوع وعشرات الجرحى وصلت إلى مستشفيات المحافظتين ، قادمين بها على متن اطقم من جبهات تعز ذوباب و المخا؛ كما إستقبلت مديريات حجة وخصوصاً مديرية المفتاح وكحلان العديد من القتلى من جبهات ميدي وحرض وتعز ، مصادر طبية في المحافظتين ذكرت ان بعض الجثث متفحمة جراء تعرضها للقصف وان بعض الجثث تم التحفظ عليها في ثلاجات خاصة مايعني بان المليشيا تنوي عدم تسليم بعض الجثث لأقاربهم حتى لا تسبب لهم صدمة ويكتشف ابناء الحديدة وحجه حجم الخسائر الفادحة التي تلحق بهم بسبب المليشيا والقتال في صفوفها وخاصة اسر المتحوثين .

يذكر أن مليشيا الحوثي والمخلوع تتلقى في هذه الايام ضربات موجعة افقدها الكثير من المغرر بهم والمقاتلين في صفوفها .

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