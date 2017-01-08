شاهد لحظة محاولة هروب قائد معسكر العمري الموالي للانقلابيين بعد تحريره وإلقاء القبض عليه ( صورة )

لحظة هروب قائد معسكر العمري قب ان يقبض عليه

2017-01-08م الساعة 17:39

التغيير- متابعات :

سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مساء أمس السبت على معسكر العمري شرق مديرية ذباب الساحلية بعد مواجهات ضارية خاضها مع المليشيات .

وقالت مصادر اعلامية متطابقة بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطروا على معسكر شرق مديرية ذباب، القريبة من باب المندب وتمكنوا من القاء القبض على قائد المعسكر الموالي للحوثيين وصالح عند محاولته الهرب بعد سقوط المعسكر و8 ضباط آخرين .

وقصفت البوارج الحربية للتحالف العربي الانقلابيين قرب معسكر العمري في ذباب التابعة إدارياً لمحافظة تعز، والواقعة على الساحل الجنوبي .

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