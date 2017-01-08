صالح يتهم مدير مكتبه ورئيس جهاز الأمن السياسي السابق وعدداً من كبار قيادات المؤتمر بالخيانة

2017-01-08م الساعة 17:55

التغيير- صنعاء :

اتهمت صحيفة تابعة للرئيس السابق صالح رئيس جهاز الامن القومي اللواء علي محمد الانسي و مدير مكتبه اثناء توليه الرئاسة بالخيانة ,وهي اول مرة يوجه صالح تهمة الخيانة للواء علي الانسي الذي كان يمثل صندوق أسراره .

كما اتهمت صحيفة ” اليمن اليوم ” في عددها أمس السبت اللواء غالب القمش الذي تولى جهاز الامن السياسي طوال فترة رئاسة صالح بذات التهمة وهي الخيانة .

وكانت وسائل الاعلام التابعة لصالح توجه مثل هذه التهم والهجوم على من وقفوا ضد صالح , غير ان اللافت هو اضافة اللواء الانسي واللواء القمش لقائمة اعداء صالح .

ووجهت الصحيفة في وقت سابق ذات التهم والهجوم على عدد من قيادات المؤتمر الذين عرفوا بمواقفهم المؤيدة لصالح والرافضة للتحالف مع الحوثيين واتهمتهم بالعمالة , وبشكل يعكس عدم ثقة صالح بأحد .