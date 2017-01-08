الكشف عن مكان إقامة رئيس الانقلابيين
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2017-01-08م الساعة 22:10

التغيير- وكالات :

كشفت مصادر يمنية عن المكان الذي يقيم فيه ما يعرف برئيس الانقلابيين صالح الصماد.

وقالت مصادر يمنية "إن الصماد رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين انتقل للإقامة في الحديدة خشية خيانته أو تصفيته من أتباع المخلوع صالح، واتخذ من مركز للمعاقين مقراً له".

وأكدت المصادر أن الصماد هرب من صنعاء إلى الحديدة، خشية أن تتم خيانته من قبل الموالين لصالح، عقب الخلافات التي نشبت بين الطرفين في صنعاء.

وقال القيادي في المقاومة التهامية أيمن جرمش "إن الصماد في الحديدة، حيث يعقد اجتماعات مكثفة بهدف إقناع الموالين للصالح بالقتال إلى جانب الحوثيين في حال اقتربت قوات الجيش الوطني من تحرير تهامة والميناء الهام الذي يسيطر عليه الانقلابيون منذ عامين ونيف".

وأكد جرمش في حديث خاص لـ24 أن "صالح الصماد رئيس الحوثيين ومعه قيادات حوثية رفيعة يعقدون اجتماعاً في مركز البهجة للمعاقين وسط مدينة الحديدة التهامية".

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