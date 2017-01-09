صنعاء : مؤسسة وهج الحياة للتنمية الاجتماعية تدشن خطتها للعام الحالي

2017-01-09م الساعة 00:28

التغيير – صنعاء – عمر الصراري :

دشنت مؤسسة وهج الحياة للتنمية الاجتماعية والحقوق وبالشراكة مع المؤسسة الوطنية و المفوضية السامية للاجئين صباح اليوم توزيع بطانيات ومصابيح شمسية على الاسر النازحة بمديرية ازال بصنعاء .

وخلال تدشين الحملة بقاعة ازال بمدرسة عمار بن ياسر والتي استهدفت 256 اسرة نازحة بعدد1664 بطانية. و256 مصباح. شمسي تحت شعار شتاء دافئ للنازحين واطفالنا اوضح علي ناصر الدوة رئيس مؤسسة وهج الحياة للتنمية الاجتماعية والحقوق ان المؤسسة اليوم تدشن اول مشاريعها و خطتها الاستراتيجية للعام 2017م حيث تم البدء بتوزيع البطانيات والفوانيس بمديرية ازال والتى استهدفت 257 اسرة نازحة بمعدل 1664بطانية و256 فانوس شمسي.

واشار الدوة الى ان هذه المشروع قام بالتعاون والشراكة مع المؤسسة الوطنية وبدعم من المفوضية السامية للاجئين لتقديم المساعدات ويد العون للاسر النازحة من اماكن الصراعات المشتعلة حاليا باليمن .

ولفت الدوة الى ان مؤسسة وهج الحياة تعمل حاليا على اطلاق وتدشين مشروعها القادم بعد ثلاثة ايام بتوزيع سلات غذائية للمتضررين بمحافظة حجة والتى سوف تستهدف 600 متضرر والاشد فقرا .

وفي اختتام التدشين وجه الدوة رسالة شكر للمؤسسة الوطنية على الشراكة بهذا المشروع ورسالة شكر لكافة الوسائل الاعلامية على تغطيتهم لهذه الفعالية ولكل من ساهم بانجاح هذا المشروع .

حضور حملة التوزيع ممثل عن الوحدة التنفيذية للنازحين والمدير التنفيذي ل موسسة وهج.

هذ ا يعتبر المشروع من المشاريع التي شاركت الموسسة بتكاليف النقل والمسح الميداني وفريق التوزبع وغيرها من المستلزمات وبدعم وجهد. داخلي من الموسسة.