قائد محور صعدة يؤكد عزم الجيش في مواصلة التحرير
قبل 1 ساعة, 5 دقيقة

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2017-01-09م الساعة 17:53

التغيير – صنعاء:

زار العميد عبيد الأثلة قائد محور صعدة أمس أفراد الجيش المرابطين في جبهات كتاف والبقع بمحافظة صعدة.

وتفقد العميد الاثلة سير العمليات العسكرية في جبهة الثار وصلة واطلع على مستوى الاستعدادات والجاهزية القتالية لأفراد الجيش.

وأكد العميد الأثلة في تصريح خاص للمركز الإعلامي للقوات المسلحة عزم وحدات الجيش في مواصلة معركة التحرير حتى استعادة آخر شبر في المحافظة واليمن عامة من ميليشات الانقلاب.

وقال العميد الأثلة: معنويات أبطال الجيش مرتفعة وسنرفع علم الجمهورية في أعالي جبال مران.

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