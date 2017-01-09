مقتل أكثر من 15 من المليشيات الإنقلابية وجرح اخرين في بيحان شبوة

2017-01-09م الساعة 18:03

التغيير – صنعاء:

لقي مالا يقل عن 15 من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، أثناء صد وحدات الجيش محاولة هجومية للميليشيات في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة.

مصدر عسكري قال للمركز الإعلامي للقوات الملسلحة إن المعارك على أشدها وأن وحدات الجيش تمكنت من دحر الميليشيات الانقلابية من عدد من المواقع مخلفة في صفوفهم قتلى وجرحى في منطقة الصفحة بمديرية بيحان.

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