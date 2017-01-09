مقتل أكثر من 15 من المليشيات الإنقلابية وجرح اخرين في بيحان شبوة
قبل 55 دقيقة, 48 ثانية

شارك

إرسال إلى صديق

فيس بوك

تويتر

طباعة

حفظ كملف word

2017-01-09م الساعة 18:03

التغيير – صنعاء:

لقي مالا يقل عن 15 من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، أثناء صد وحدات الجيش محاولة هجومية للميليشيات في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة.

 مصدر عسكري قال للمركز الإعلامي للقوات الملسلحة إن المعارك على أشدها وأن وحدات الجيش تمكنت من دحر الميليشيات الانقلابية من عدد من المواقع مخلفة في صفوفهم قتلى وجرحى في منطقة الصفحة بمديرية بيحان.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

الأكثر زيارة

1شاهد لحظة محاولة هروب قائد معسكر العمري الموالي للانقلابيين بعد تحريره وإلقاء القبض عليه ( صورة )

2اختفاء جثة العميد الصبيحي من أرض معركة كهبوب ومصدر يكشف عن مصيرها

3مقتل السائق الخاص بــ صالح في ظروف غامضة بصنعاء (صوره)

4الكشف عن مكان إقامة رئيس الانقلابيين

متعلقات