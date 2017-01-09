مواطن يتقدم ببلاغ الي وزير الداخليه والنائب العام

2017-01-09م الساعة 15:39

التغيير – صنعاء:

تقدم المواطن رأفت حسن مطلب ببلاغ إلى معالي وزير وزير الداخليه والنائب العام القاضي/ عبدالعزيز البغدادي للمطالبة بإنصافة من الجاني عبدالسلام الجبر مدير شركه الجبر للادويه وضبطه عقب تنصله من القضاء والعداله بعد أن قام بحبسه وحجز حريته داخل احدى الغرف بمنزله الكائن بشارع 22 مايو مده خمسين يوما .

وقال مطلب – في بلاغ صحفي تقدم به إلى وسائل الإعلام المحلية والعربية – أن الجاني عبدالسلام الجبر قام باستدراجه الى منزله لمراجعه الحسابات الخاصه بالشركه حيث وانه كان يعمل مدير لفرع الشركه بالحديده ليتفاجئ بإحتجازه بطريقة مخالفة للقانون ووضعه تحت الحراسة المشددة ليقوم بدور القانون في قضية تتناقض مع القيم الإنسانية وتتنافى مع الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف القبلية.

المجني عليه رأفت حسن يشرح ما تعرض له بالتفصيل في الأسطر القليلة القادمة في نص البلاغ :

معالي وزير الداخلية والنائب العام

انا المواطن رافت حسن مطلب اتقدم الى معاليكم بهذا البلاغ لضبط المدعو عبدالسلام صالح الجبر مدير شركه الجبر للادويه الذي قام بحبسي وحجز حريتي داخل احدى الغرف بمنزله الكائن بشارع 22 مايو مده خمسين يوما بعد ان قام باستدراجي الى منزله لمراجعه الحسابات الخاصه بالشركه حيث وانا اعمل مدير لفرع الشركه بالحديده ومن ثم فاجآني بالحبس داخل احدي غرف منزله وحجز حريتي.

وبعد خمسين يوما من الحجز والتعذيب النفسي والجسدي والسب والشتم قام بإستدعاء الشرطه ليله الجمعه الموافق 16/12/2016 الذين حضرو الى منزله واخذوني الي قسم السياغي ولما علم وكيل النيابه القاضي عبدالله زهره بقصه حبسي واحتجازي بمنزل المدعو عبدالسلام الجبر.

وتم الاستماع الى الشهود بعد ان تم الاستماع لاقوالي ثم قام عضو النيابه المحقق القاضي منير الخضر باستدعاء المدعوا عبدالسلام الجبر للرد على ماوجه له من تهمه الا انه رفض الحضور وتم تحرير الاعلان الاول ثم الاعلان الثاني لكنه رفض الحضور وقام عضوا النيابه وبحسب القانون باصدار امر قهري لاحضار المدعو الجبر الانه رفض الحضور معتبرا نفسه فوق القانون ضارب عرض الحائط بكل مانص عليه القانون وعليه ارجوا تكرمكم بعمل اللازم لاجبار المدعو عبدالسلام صالح الجبر على المثول امام النيابه وبمامن شإنه تحقيق العداله. وايقاف مثل تلك التصرفات الرعناء وغير المسؤله من قبل المدعو عبدالسلام الجبر وامثاله واحقاق الحق كون الجميع سواسيه امام القانون وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم

مقدم البلاغ / المواطن رافت حسن مطلب

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet