الميلشيات تختطف 3 مدرسين و 25 طالبا في المحويت

2017-01-09م الساعة 20:29

التغيير – صنعاء:

ذكرت مصادر محلية في مديرية الرجم اقدام مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية بإختطاف تلاميذ مدرسة الوحدة بمنطقة الحزة مع معلميهم اثناء رحلة مدرسية .

وأضافت المصادر أن المليشيا الحوثية اختطفوا الطلاب مع مدرسيهم في منطقة الطور وأخذ جميع مقتنياتهم( تلفونات وجنابي ) ، وتم احتجازهم في جامع بمنطقة الطور لمدة يومين ، قبل ان يتم نقلهم الى مركز المحافظة ، وتم الإفراج عن الطلاب فقط بعد تهديد إدارة المدرسة بالإضراب الشامل فيما بقي المدرسين في سجن بحث المحافظة وهم (محمد عبدالكريم الحبشي، مجاهد علي الفقيه، عزالدين الفلاح ).

يذكر ان عمليات قتل واختطافات معلمين وطلاب ومداهمات مدارس ملف اسود في جبين مليشيا الحوثي والمخلوع بحق التربية والتعليم في هذه المحافظة المنكوبة بالمليشيات .

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