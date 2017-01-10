مليشيا الحوثي تعلن لأول مرة عن مصير جثة الصبيحي ومصادر تؤكد وصولها العاصمة صنعاء

2017-01-09م الساعة 23:27

التغيير- متابعات :

اعلن الحوثيون لأول مرة عن مصير جثة قائد عسكري بارز بجيش الشرعية قتل قبل يومين في معركة مع مسلحيهم والقوات المتمردة بزعامة علي عبدالله صالح بجبهة ذباب-باب المندب , في وقت أكدت فيه مصادر أهلية مطلعة لـ"مراقبون برس" ان جثة العميد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم وصلت اليوم احد مستشفيات صنعاء بعد يومين على بقائها باحدى جبال منطقة ذباب الوعرة حيث كان على وشك السيطرة على القرن الخامس منها قبل مقتله بطلقة قناص من مسافة بعيدة ليستلقي بجسده في مكان جبلي ذات تضاريس وعرة وليس في المكان الذي ظهرت فيه باحدى الصور والتسجيلات المرئية القصيرة التي بثها الحوثيون.

وقال عبده الجندي المعين من قبل الحوثيين محافظا لتعز أن من وصفه بمحافظ لحج "سيقوم عصر اليوم بتسليم جثة العميد عمر الصبيحي الذي قضي في جبهة ـ ذباب ـ باب المندب إلى ذويه في منطقة الصبيحة".

ونقلت وكالة أنباء سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن الجندي قوله بمؤتمر صحفي عقده بصنعاء- أن الحرب الجارية بتلك الجبهة الخامسة التي يواجهها الحوثيين وحلفائهم- "تستهدف تعميق الجراح بين الشمال والجنوب في سياق انفصالي".

ووصف الجندي "ما حدث في مدينة ذباب"بانه "كان معركة فاصلة بين الحق والباطل".. و"أن ما يتم بثه في وسائل اعلام .. "تزييف وأكاذيب".زاعما "أن ذباب صادمة والمخا ثابتة".

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