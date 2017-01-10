الحكومة اليمنية تحسم قرارها بخصوص صرف المرتبات الثلاثة المتأخرة وتحدد جهة الصرف
قبل 1 ساعة, 12 دقيقة

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2017-01-09م الساعة 23:50

التغيير- متابعات :

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية "عبد العزيز جباري"  أن الحكومة لن تقوم بتسليم مرتبات للموظفين باختلاف مستوياتهم المعينين من الميلشيا الانقلابية لعدم قانونية توظيفهم.

ونفى جباري في تصريحات لقناة "بلقيس " قبل قليل أن تسلم الحكومة مرتبات الاشهر, الثلاثة المتأخرة وإنما شهر, ديسمبر فقط معتبرا أن الحوثيين نهبوا البنك المركزي وعليهم تسليم المرتبات, المتأخرة . 

وأضاف بأن صرف رواتب الموظفين في, العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الميلشيا الانقلابية مرهون بتسليم كشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2014.

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