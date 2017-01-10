مقتل وأسر العشرات من مليشيا الحوثي وصالح في ذباب وطيران التحالف يستهدف مركبات عسكرية
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2017-01-10م الساعة 00:03

التغيير- تعز :

أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرين قتيلا من مليشيات الحوثي وصالح وعدد من الجرحى خلال استعادة السيطرة على السلسلة الجبلية المطلة على مركز مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز.

وذكرت المصادر, وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الإثنين, أن قوات الشرعية أسرت عددا من مسلحي الحوثي, فيما فر بعض منهم وترك مواقعه باتجاه منطقة الجديد الواقعة بين ذباب والمخاء.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية استهدفت مركبات عسكرية للحوثيين في الأطراف الغربية لذباب ومدينة المخاء قادمة من محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية تعمل على تمشيط ما تبقى من المواقع الجبلية التي كان يتمركز فيها الحوثيون .

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