بعد رفض الحوثييين تسليم جثمانه ..

المئات يؤدون صلاة الغائب على روح الشهيد الصبيحي ونجله يعلن بأنهم لن يطالبو بجثة والده

2017-01-10م الساعة 16:54

التغيير – عدن :

أدى المئات من أبناء مدينة عدن, ظهر اليوم, صلاة الغائب على روح الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي, قائد اللواء الثالث حزم ،الذي استشهد السبت في معارك ذوباب بساحل باب المندب غربي تعز.

وأعلنت عائلة الصبيحي اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه سيصلى صلاة الغائب على جثمان الشهيد الصبيحي، في ملعب نادي الجزيرة بمنطقة صلاح الدين, غربي عدن.

والقى وضاح عمر الصبيحي, نجل الشهيد, خطبة مؤثرة بعد صلاة الغائب قال فيها :” لن نقبل الذل ووالدنا البطل لم يقبل الذل بحياته ولن نقبل بالمذلة بمماته ولن نطالب باستلام جثمانه بعد اليوم بعد رفض الحوثيين تسليمها شاكرا كل ابناء الجنوب على مابذلوه”.

وأضاف انهم لن يخضعوا لشروط وابتزاز الحوثيين، الذين نكثوا بالاتفاق المبرم يوم امس بتسليم جثمان والده.

وكان الحوثيون وقوات صالح قد تنصلوا أمس الإثنين من اتفاقية قبلية لتسليم الجثة واضعين شروط تعجيزية غير مقبولة بحسب أسرة الشهيد.

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